Нетиевский не исключил создание еще более популярного проекта, чем «Уральские пельмени»

Как отметил шоумен, для этого должно сойтись много звезд и появиться ресурсы.

Шоумен Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что в будущем, возможно, создаст проект, которым не уступит по популярности его некогда любимому детищу — «Уральским пельменям».

«Я всегда был трудоголиком и генератором новых идей, поэтому и сейчас занимаюсь созданием и продвижением своих проектов на телевизионных каналах и в интернете. Станут ли они популярными, как «пельмени»? Тут должно сойтись много звезд и ресурсов. Пока ресурсы приходится тяжело вытаскивать из прошлого, но всему свое время – и разбрасывать и собирать камни». Сергей Нетиевский

Напомним, что Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. Под его началом проект стал необычайно популярным. Он ушел из шоу, потому что, как ранее рассказывал, перестал профессионально расти и творчески развиваться.

Отметим, что сейчас у него идут суды с бывшими коллегами, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности. Новый директор шоу Евгений Орлов считает, что Нетиевский похитил огромные деньги, которые принадлежат всем учредителям шоу. Сам он настаивает на своей невиновности.