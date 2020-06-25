«Я не зацикливаюсь на теме рождения детей»: Летучая высказалась на тему материнства

По словам 41-летней телеведущей, только высшие силы могут решить, будут у нее когда-нибудь свои дети или нет.

Телеведущая Елена Летучая заявила, что всего существует два вида желаний. Первый, это когда человек может повлиять на то, чтобы желание сбылось. В свое время она пожелала стать известной ведущей и смогла осуществить свою мечту. Цели она достигла благодаря своему труду.

В то же время, как сказала звезда, есть желания, на которые повлиять человек не в состоянии. Здесь помочь могут только высшие силы. Сбудутся они или нет — решать не людям. К ним, как она отметила, как раз относится рождение детей.

«Я не зацикливаюсь на теме рождения детей. Если высшие силы решат, что у нас с мужем Юрой будут общие дети, значит, они у нас будут и мы станем им лучшими родителями. Но если вдруг так не случится, я не будут убиваться и рыдать». Елена Летучая

Звезда призналась, что в свое время очень переживала об отсутствии своих детей. Она грызла себя изнутри, но быстро поняла, что такой путь ведет к разрешению, сообщает «7 дней».

Напомним, Елена Летучая замужем за известным адвокатом Юрием Анашенковым. Их свадьба состоялась в Греции на острове Санторини в 2016 году. У мужчины есть дети от предыдущих отношений. Телеведущая очень привязалась к ним. Она в прекрасных отношениях с сыновьями Анашенкова. Они проводят много времени у них дома.