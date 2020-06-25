«У Таси много дел»: Пелагея умилила видеозаписью, как ее трехлетняя дочь ухаживает за цветами

Певица Пелагея в Instagram поделилась очень трогательными кадрами со своей трехлетней наследницей Таисией. На кадрах можно увидеть заметно подросшего за последнее время ребенка. Девочка в начале записи ухаживает за своей куклой. Потом ее можно увидеть в теплице родительницы, где она рассматривает огурчики.

«Смотри. Цветочки выросли. А на них огурчики», — радостно объявила девочка.

В конце записи наследница исполнительницы поливает цветочки на участке матери, а затем укладывает свою куклу спать.

«Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел. Всем — приятных забот и отличных результатов!»

Пелагея

Напомним, что Пелагея родила свою дочь от хоккеиста московского ЦСКА олимпийского чемпиона 2018 года Ивана Телегина. В конце прошлого года певица и спортсмен признались, что уже не живут вместе. При этом ради общего ребенка они сохранили дружеские отношения. Известно, что у хоккеиста уже появилась новая девушка, а вот Пелагея, судя по всему, по-прежнему одна.