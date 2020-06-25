Елена Летучая рассказала, как производители обманывают россиян с помощью ГОСТ

Телеведущая Елена Летучая заявила, что если покупатель видит на упаковке товара слово ГОСТ, то это еще не явное свидетельство о качественном продукте. По ее словам, все нужно самым тщательнейшим образом перепроверять, потому что возможен обман потребителя.

«Потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе. Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации». Елена Летучая

Летучая выразила огромную тревогу, что в России любой производитель может на своих продуктах писать «био» и «эко» и не нести за свои слова никакой ответственности. Проблема прежде всего в том, что никаких законов на этот счет не существует, чем и пользуются многие производители. Кстати, многие, как она заверила, так и делают. Изображают, к примеру, очень красивую корову на своей продукции, чем и подкупают людей, сообщает портал «7 дней».

Напомним, Елена Летучая получила большую известность благодаря программе «Ревизорро». В свое время у этой передачи были очень высокие рейтинги. Звезда посещала рестораны и бары в разных российских городов, а также гостиницы, где, как говорится, наводила шороху. Сейчас она ведет программы «Летучий надзор. Без цензуры» и «Детки-предки».