Что мне снег, что мне зной: Плющенко показал тренировку своей группы в Кисловодске в дождь

На страничке академии фигурного катания Евгения Плющенко в Instagram появилась запись, на которой можно увидеть, как его юные ученики и ученицы занимаются на сборах в Кисловодске. Туда ребята вылетели почти сразу после окончания периода самоизоляции, вызванного пандемией. Причем тренировки в южной здравнице у них проходят прямо в дождь. Ребята выполняют все задания, которые им поручает двукратный олимпийский чемпион.

«Все работают, все бегут даже в дождь. Кросс. Сборы в Кисловодске с тренерами Евгением Плющенко, Сергеем Розановым, Дмитрием Михайловым, Людмилой Алферовой». Евгений Плющенко

Отметим, что ранее Плющенко подвергался критике со стороны своих подписчиков. Некоторые были недовольны, что двукратный олимпийский чемпион «заставляет», как они считали, своего сына Александра изнурительно тренироваться. Мол, у ребенка нет полноценного детства. В ответ фигурист и его супруга, продюсер Яна Рудковская, только посмеивались.

больше по теме В академию Плющенко вслед за Трусовой от Тутберидзе перешла восьмилетняя фигуристка Арина Парсегова поблагодарила наставницу за совместную работу.

Ранее стало известно, что в группу к Евгению Плющенко от наставницы Этери Тутберидзе перешла бронзовый призер последнего чемпионата Европы — пятнадцатилетняя Александра Трусова. Вслед за ней «в том же направлении» последовала восьмилетняя фигуристка Алина Парсегова.