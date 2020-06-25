Гоген Солнцев перестал соблюдать социальную дистанцию с пожилой любовницей

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram поделился снимком с близкой подругой своей семьи, которую многие из его подписчиков считает его любовницей. На кадре он изображен с Лидией Алифиренко, которая в последние месяцы появляется на кадрах в его соцсетях даже чаще, чем пожилая супруга Екатерина Терешкович.

«Подскажите, а социальная дистанция действует на тех, с кем провел самоизоляцию или нет? Вот Лидия так близко подсела, на что Катя подняла скандал и наорала, что Лидия Александровна не соблюдает эту пресловутую социальную дистанцию. А вы соблюдаете расстояние в полтора метра?» Гоген Солнцев

В комментариях пользователи попросили Гогена Солнцева уже наконец определиться, с кем он хочет строить отношения по жизни.

«Гоген, где Катя? Сделай уже правильный выбор между девушками», «Гоген, что делать, если я хочу жить твоей жизнью? Хочу, чтобы две опытные нимфы любили, ценили и уважали. Хочу быть ярким и красивым, как ты. Хочу быть уверенным, целеустремленным и иметь связи с Киркоровым», — заметили пользователи.

Отметим, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович ранее часто появлялись на различных ток-шоу, где бурно обсуждали свою личную жизнь. Порой в студии дело даже доходило до драк. Все из-за ревности Терешкович. Телеведущий Андрей Малахов в одной из бесед с журналистами отмечал, что не может понять, в чем феномен такой популярности этой пары. У программ с их участием очень хорошие рейтинги на телевидении.