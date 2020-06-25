«Девушки бесценны»: Эмин поделился фото подросшей приемной дочери

Музыкант Эмин Агаларов в Instagram разместил снимок своей приемной дочери — шестилетней Амины. «Девушки бесценны», — сделал он подпись и поставил сердечко. Как известно, певец без ума от своей наследницы.

«Восточная красавица!» «Модница. Какие глазки у Аминки!» «Пусть растет на радость своим родителям», «Какой вы все-таки хороший папа, Эмин. Успеваете всем детям уделять внимание», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что приемной мамой ребенка является дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, Лейла. Причем она взяла на воспитание Амину, когда уже рассталась с Эмином. Певец считает Амину своей родной дочкой и всячески помогает ребенку.

Добавим, что не так давно Эмин Агаларов объявил о расставании со своей второй супругой — моделью Аленой Гавриловой. Вместе они были меньше двух лет. В этих отношениях родилась дочь Афина. Ребенку сейчас всего полтора годика.