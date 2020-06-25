Дочь Кудрявцевой примерила юбку-солнце и станцевала в ресторане под инструментальную музыку

Лера Кудрявцева уже несколько дней вместе с маленькой дочкой Машей отдыхает в элит-отеле Адлера. Компанию им составляет подруга телеведущей Анфиса Чеховой.

Жена хоккеиста Игоря Макарова успевает все: веселиться с подругой, устраивая девичники и посиделки в ресторане, плавать, загорать и купаться, проходить различные полезные процедуры и заниматься с дочерью. Звезда читает дочке книжки и обсуждает с ней героев сказок.

Девочка растет веселой и энергичной, как ее знаменитая мать. Даже сидя в ресторане и поедая любимые сухофрукты, малышка не смогла удержаться и стала пританцовывать в ритм звучащей инструментальной музыке, энергично двигая руками и бедрами. Кудрявцева не смогла сдержать смех!

Отметим, что для выхода в ресторан Лера нарядила дочь в белый топ и пышную юбку-солнце с цветочным принтом. На голове у девочки ведущая соорудила забавную прическу из двух пучков, похожих на маленькие пальмы. Любопытно, что до ресторана и из него, судя по обнародованным в Сети кадрам, малышка добиралась на самокате.