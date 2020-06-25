Михаил Ефремов выразил желание усыновить несовершеннолетних родственников Сергея Захарова

Как отметил его представитель, он хочет обеспечить им достойную жизнь.

Адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, в эфире радиостанции «Это Москвы» заявил, что его подопечный готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего в ДТП с его участием водителя Сергея Захарова.

«Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю». Эльман Пашаев

Как отметил юрист, он и его подопечный уже не раз предпринимали попытки связаться с родственниками Захарова и выплатить им компенсацию. Однако те пока наотрез отказываются, но являются частыми гостями различных ток-шоу.

При этом речи о закрытии уголовного дела, как подчеркнул Пашаев, вовсе не ведется. Просто таким образом Михаилу Ефремову, как он выразился, было бы чуть легче в моральном плане. Сейчас актер пребывает в настоящей депрессии. Он прекрасно понимает, что по его вине погиб невинный человек.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре столицы. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс и бурное обсуждение в прессе. Актер, за плечами которого десятки прекрасных ролей в кино, находился в состоянии алкогольного и, как позже выяснилось, наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом. Актер уже не раз говорил, что вовсе не собирается пользоваться какими-нибудь своими связями и избегать ответственности. Он прекрасно понимает, что в самое ближайшее время с большей долей вероятности окажется в колонии.