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Михаил Ефремов выразил желание усыновить несовершеннолетних родственников Сергея Захарова

Как отметил его представитель, он хочет обеспечить им достойную жизнь.

Михаил Ефремов выразил желание усыновить несовершеннолетних родственников Сергея Захарова
Ефремов хочет усыновить несовершеннолетних родственников Захарова/http://globallookpress.com/

Адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, в эфире радиостанции «Это Москвы» заявил, что его подопечный готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего в ДТП с его участием водителя Сергея Захарова.

«Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю».

Эльман Пашаев

Как отметил юрист, он и его подопечный уже не раз предпринимали попытки связаться с родственниками Захарова и выплатить им компенсацию. Однако те пока наотрез отказываются, но являются частыми гостями различных ток-шоу.

При этом речи о закрытии уголовного дела, как подчеркнул Пашаев, вовсе не ведется. Просто таким образом Михаилу Ефремову, как он выразился, было бы чуть легче в моральном плане. Сейчас актер пребывает в настоящей депрессии. Он прекрасно понимает, что по его вине погиб невинный человек.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре столицы. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс и бурное обсуждение в прессе. Актер, за плечами которого десятки прекрасных ролей в кино, находился в состоянии алкогольного и, как позже выяснилось, наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом. Актер уже не раз говорил, что вовсе не собирается пользоваться какими-нибудь своими связями и избегать ответственности. Он прекрасно понимает, что в самое ближайшее время с большей долей вероятности окажется в колонии.

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