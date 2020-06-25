«Пойдем плавать на лодке»: Вайкуле оделась в одних тонах с любимой собакой, представ возле виллы в Юрмале

Россияне давно привыкли к тому, что День Ивана Купала отмечается в нашей стране 7 июля. Оказалось, что в Латвии все иначе. Об это поведала Лайма Вайкуле в личном блоге, представ перед своими поклонниками в оригинальном луке.

Певица запечатлелась на видео вместе со своей любимой собакой Эмми, нарядившись словно под стать ей — в черно-белые тона. Как всегда, артистка выглядела невероятно стильно. Она примерила белую рубаху оверсайз с трендовыми епископскими рукавами, из-под которой выглядывала черный топ. Черно-белый образ уравновешивала динамичная полосатая кепка в морском стиле.

«Сегодня Ивана Купала день. Вчера мы искали папоротник, а сегодня пойдем плавать на лодке. Эмми и Буч (французские бульдоги звезды. — Прим. авт.) тоже будут плавать», — поведала звезда 24 июня.

«Кепка — огонь», «Шикарная!», «Неподражаемая и обаятельная», — прокомментировали пост латвийской певицы фолловеры.

Ранее мы писали о трудной ситуации, в которую попала Лайма Вайкуле: фактически она осталась без работы. Поддержала любимую подругу Алла Борисовна, процитировав строки из песни: «Надейся и жди!»