«Нет у меня леопардовых лосин, простите!»: Татьяна Брухунова оценила свой гардероб

Как отметила жена сатирика Евгения Петросяна, она благодарна всем «экспертам», которые создают шумиху вокруг ее имени.

Молодая жена сатирика и юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — в Instagram призналась, что за время карантина поняла две очень важные для себя вещи.

«Первое — выгляжу я как бабушка (ну, нет у меня леопардовых лосин — простите!). Второе — мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу». Татьяна Брухунова

Как отметила Брухунова, «знатоки и эксперты моды» договорились до того, что ее якобы уродуют джинсы, а голубая рубашка превращает в вурдалака. При этом супруга Петросяна регулярно следует на странички «стилистов», но там ее ждет разочарование. Это откровенные боты, у которых нет подписчиков. Как считает Брухунова, эти люди просто проплачены, чтобы СМИ обсуждали ее образ. Впрочем, она им только благодарна. Они привлекают на ее страничку адекватных пользователей.

Напомним, что 31-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян чуть меньше года назад стали мужем и женой. До этого они жили на протяжении нескольких лет. По слухам, у них уже есть наследник, которого выносила суррогатная мать. Сами они, впрочем, эту информацию пока не подтверждали.