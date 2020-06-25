Невестка Орбакайте отметила первые знойные деньки в бассейне на даче Пугачевой

В Россию наконец-то пришли по-настоящему теплые летние деньки. А после снятия режима самоизоляции они стали вдвойне приятнее. Одними из первых среди отечественных селебрити поспешили отметить это событие внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой.

Молодая пара поспешила наполнить голубой бассейн на даче Примадонны в поселке Малые Бережки на Истре. Дом Алла Борисовна в свое время отдала в собственность любимому родственнику в день его свадьбы. Влюбленные разожгли в мангале огонь, устроили барбекю, включили романтическую музыку и провели знойный вечер вдвоем.

Отметим, что Пугачева хоть и давно съехала отсюда в замок Галкина, увезла с любимой Истры частичку родной земли. Здесь она собственноручно выкопала саженец спиреи, которую посадила возле особняка в деревне Грязь. Кустарник в настоящее время разросся и радует своим цветением все семейство Примадонны.