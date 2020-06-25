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Звездный гость

Невестка Орбакайте отметила первые знойные деньки в бассейне на даче Пугачевой

Никита Пресняков составил жене Алене компанию.

Невестка Орбакайте отметила первые знойные деньки в бассейне на даче Пугачевой
Алена Краснова. Фото https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

В Россию наконец-то пришли по-настоящему теплые летние деньки. А после снятия режима самоизоляции они стали вдвойне приятнее. Одними из первых среди отечественных селебрити поспешили отметить это событие внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой.

Пресняков с женой. Фото
Пресняков с женой. Фото https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Молодая пара поспешила наполнить голубой бассейн на даче Примадонны в поселке Малые Бережки на Истре. Дом Алла Борисовна в свое время отдала в собственность любимому родственнику в день его свадьбы. Влюбленные разожгли в мангале огонь, устроили барбекю, включили романтическую музыку и провели знойный вечер вдвоем.

Отметим, что Пугачева хоть и давно съехала отсюда в замок Галкина, увезла с любимой Истры частичку родной земли. Здесь она собственноручно выкопала саженец спиреи, которую посадила возле особняка в деревне Грязь. Кустарник в настоящее время разросся и радует своим цветением все семейство Примадонны.

Бывшая дача Пугачевой, барбекю. Фото
Бывшая дача Пугачевой, барбекю. Фото https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Тэги

Алена КрасноваАлла ПугачеваКраснова новостиНикита Пресняков
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