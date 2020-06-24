«Ее недооценивали»: Нетиевский объяснил, почему «Уральские пельмени» покинула Михалкова

По его словам, многие участники шоу получали в несколько раз больше, чем их коллега.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему коллектив около года назад покинула один из лидеров — Юлия Михалкова.

«Юля не была учредителем, так как пришла в коллектив позднее, когда шоу стало популярным. Но она стала яркой звездой, и считаю, что ее последнее время недооценивали, в том числе и в деньгах. Остальные участники шоу получали в несколько раз больше, чем она. Особенно на повторах в сборниках старых выпусков шоу с ее участием. Но насколько деньги могли быть причиной ее ухода – это только Юля может сказать».

Сергей Нетиевский

Ранее Михалкова говорила, что захотела новых вызовов, поэтому ушла из шоу. Она отмечала, что деньги не были главной причиной ее ухода, но все же определенную роль сыграли. Сейчас она, как известно, с успехом ведет детский КВН. Скоро выйдет в свет ее первая книга.

Напомним, Сергей Нетиевский возглавлял «Уральских пельменей» с 2009 по 2015 год. Сейчас у него идут суды с бывшими коллегами из-за интеллектуальной собственности. По версии нового директора Евгения Орлова, Нетиевский похитил огромные деньги, которые принадлежали всем участникам проекта. Сам он свою вину полностью отрицает.