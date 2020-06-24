«Мы даже не целовались»: Тина Канделаки рассказала о своих отношениях с Сулейманом Керимовым

Как отметила телеведущая, она может с олигархами только дружить.

Телеведущая Тина Канделаки во время беседы с украинским журналистом Дмитрием Гордоном в рамках его шоу ответила на вопрос, в каких она отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым.

«У меня очень теплые с ним отношения. Я могу с олигархами только дружить. Ничего другого быть между нами не может. Мы смеемся иногда. Даже никогда не целовались с ним. Вляпались в такую историю. Теперь не докажешь, что не были любовниками. Вот такие мы идиоты». Тина Канделаки

Как сказала звезда, с Керимовым у нее всегда был «другой характер отношений».

«Супругу его знаю прекрасно, его товарищей. Людям сложно объяснить что-то неочевидное. Они думают, если красивая девчонка и олигарх, то значит между ними точно был секс. Но это не так. Если следовать этой логике, то с ним 24 часа в сутки находятся красивые девушки и он должен с ними только заниматься сексом. В таком случае он просто не сможет быть олигархом. Мы же не животные, чтобы со всеми совокупляться, кто что-то из себя представляет. Для меня секс избирателен. Он не должен заполнять пустоту. Он нужен зачем-то», — заявила она.

Напомним, в ноябре 2006 года Тина Канделаки и Сулейман Керимов попали в аварию во французской Ницце. «Феррари», которым управлял олигарх, по непонятным причинам врезался в дерево, резко свернув с дороги. Предприниматель попал в больницу с тяжелыми травмами. Канделаки отделалась легкими ушибами.