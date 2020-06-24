«Наше шоу увидит миллион человек»: Сергей Жуков рассказал про подготовку к юбилейному туру

Группа «Руки Вверх!» и Сергей Жуков — настоящие символы целой эпохи. Знаменитый дуэт с 90-х годов не утратил своей популярности. Кажется, группа с новой силой влюбила в себя миллионы поклонников, а Жуков продолжает ежегодно собирать чуть ли не стадионы, становясь рекордсменом в этом деле.

В следующем году «Руки Вверх!» исполняется четверть века. И Сергей Жуков уже начал готовить нечто грандиозное и масштабное. Об этом он признался в интервью порталу Teleprogramma.pro. Кумир миллионов даже немного приоткрыл завесу тайны, чем именно собирается удивить своих поклонников. Если, к примеру, в прошлом году концерты музыканта в 80 городах страны посетило всего 400 тысяч фанатов, то в год 25-летия Жуков предполагает собрать аудиторию в миллион зрителей.

«Городов будет чуть меньше, зато сами площадки вырастут — мы выступим на стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу. Кульминация будет 24 июля в Москве в «Лужниках». Из соотечественников последними полные «Лужники» собрали Виктор Цой и группа «Кино», — рассказал Жуков.

Он заметил, что для организации подобного масштаба концертов потребуются совсем другие ресурсы. Как человеческие, так и технические. В тур команда Жукова собирается вместо двух фур со сценической аппаратурой, светом и звуком везти восемь.