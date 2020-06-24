«Ветераны светились от счастья»: Анита Цой и Валерий Сюткин оценили парад Победы в Москве

Как отметили звезды шоу-бизнеса, не провести его было невозможно.

Звезды отечественной эстрады Анита Цой и Валерий Сюткин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказались о параде Победы на Красной площади в Москве.

«Я смотрела парад по Первому каналу. Очень хороший парад. Не было ничего лишнего. Берет гордость за нашу страну. Здорово, что к нам прилетели иностранные гости. Мне кажется, что с учетом сегодняшнего времени парад получился очень хорошим. И даже по телевидению видно, что все меры безопасности соблюдаются. Этому уделили очень большое внимание. Все равно еще небезопасно устраивать массовые мероприятия. Не провести его было невозможно. Его надо было сделать для наших ветеранов, которые сегодня светились от счастья». Анита Цой

Музыкант Валерий Сюткин со своей стороны отметил, что все получилось грандиозно и красиво.

«Очень символично, что в день в день, как и 75 лет назад, он прошел. Чтобы была память. Чтобы были традиции. И у меня есть уверенность в будущем, надежда на лучшее. Кстати, парад я смотрел по Первому каналу», — заявил он.

Отметим, что в параде Победы в столице приняли участие более четырнадцати тысяч военных. В том числе парадные расчеты из 13 стран, а также 234 единицы военной техники, включая историческую и современную. Также в параде участвовало 75 летательных аппаратов.