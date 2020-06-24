«Отец был эталоном офицера»: Максим Галкин обнародовал редкие фотографии папы

Артист утверждает, что его папу вспоминают в армии хорошим словом до сих пор.

Немногие знают, что муж Алла Пугачевой Максим Галкин — из семьи уважаемого офицера. В российской армии об Александре Александровиче до сих пор вспоминают добрым словом.

В личном блоге юморист обнародовал редкие архивные кадры из семейного архива и рассказал о своем родителе малоизвестные подробности.

«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. Галкин Александр Александрович – это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерал-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за все танкостроение и военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии. Талантливый инженер, академик, он стал автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения, войсковой эксплуатации и боевого применения бронетанковой техники, в том числе танка Т-80У, за что получил Государственную премию», — поведал Максим.

Кроме того, артист заметил, что генерал-полковник был замечательным отцом как для него самого, так и для брата. Его помнят как хорошего рассказчика и очень компанейского человека.