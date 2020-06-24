«Настроение – праздничное!»: Николаев в день своей свадьбы прокатил дочь на розовом кадиллаке

Десять лет назад Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали мужем и женой. Все это время в их союзе царит удивительная любовь и спокойствие. Скрепляет отношения супругов их милая дочь Вероника, которой осенью исполнится пять лет.

В честь праздника своей любви и семейной жизни композитор отметился в личном блоге сочным фотокадром, на котором запечатлен он вместе с супругой и наследницей, катающимися на розовом кадиллаке. Автомобиль при этом украшен воздушными шарами, а на голове малышки красуется роскошная корона.

«Настроение — праздничное! Всем прекрасного дня!» — подписал кадр Николаев.

Супруга народного артиста отблагодарила его за проявленное внимание онлайн-поцелуем, поставив в комментариях символический смайл. А телеведущая и актриса Лариса Гузеева выразила свое восхищение с помощью картинки сердечка, что на языке эмодзи означает «любовь».

Напомним, для Игоря Николаева брак с Юлией Проскуряковой — третий. Первые отношения с одногруппницей Еленой Кудряшевой у него продлились с 1978 по 1991 год. В этом союзе у композитора появилась первая дочь Юлия, которой уже за 40. На Наташе Королевой он был женат с 1992 по 2001 год.