Горе в семье: у певицы Натали умер отец

В семье певицы Натали (Наталья Рудина) — горе. Она поделилась, что недавно из жизни ушел близкий человек, перестало биться сердце ее отца. Анатолий Николаевич скончался на 71-м году жизни.

«Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Скорбим», — написала несколько трогательных, полных боли и отчаяния строк Натали.

Певица не стала уточнять, что именно стало причиной смерти отца. Только отметила, что в феврале мужчина отметил свой 70-летний юбилей. В память о дорогом человеке исполнительница опубликовала трогательный видеоролик, пишет сайт OA.

«Большой семьей, конечно, легче нести утрату… Скорбим, дети, жена, внуки… Любимый…» — делится Натали.

Она вспомнила, что в молодости отец занимался спортом, и что домочадцы ценили его знания и опыт. К мужчине дома обращались не иначе, как «Наш начальник!», «Наш главный энергетик!», «Оргстекло!», «Наш садовод!», «Помидорный король!».

Анатолий Миняев был заместителем главного энергетика на заводе «Оргстекло», в браке с супругой Людмилой у него появилось трое детей, пишете сайт Dni.ru.