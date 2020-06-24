Пирс Броснан объяснил, почему его сердце принадлежит только жене

Любитель женщин не позволят себе романов на стороне и устает от повышенного женского внимания.

Пирс Броснан — любимец женщин. Поклонницы много лет питают к импозантному красавцу из Голливуда самые нежные и трепетные чувства. Сам актер признается, что уже привык к повышенному вниманию со стороны прекрасной половины человечества. И хотя ему «льстит женское внимание», иногда становится сложно.

«Когда «заходят» на личное пространство, то становится немного тяжело. Бывает, что устаю», — рассказал Броснан argumenti.ru.

И если от поклонниц актер может устать, то от любимой — никогда.

«С любимой женщиной хочется быть всегда», — подчеркнул знаменитость.

В жизни британского актера было два брака: в 1980 году он женился на Кассандре Харрис, а в 2001-м — на Кейли Шей Смит, с которой до свадьбы встречался семь лет. В этом браке у супругов родились два сына.

Оценивая свое поведение в семье, актер отметил, что старается быть «в любых ситуациях на позитиве». Тем не менее у Броснана есть секрет счастливых отношений с женой.

«Любовь, притяжение, доверие. Просто она нужна. Без нее совсем, совсем невозможно», — заключил он.

А вот романы на съемочной площадке совсем не для него, хотя были моменты, когда «красавицы-коллеги были совсем не против».

«Я человек глубоко женатый и не «балуюсь» этим. А если люди свободны, то почему бы и нет», — отметил Пирс Броснан.

Ранее стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги». На экранах зрители увидят Рэйчел МакАдамса, Уилла Феррелла, Пирса Броснана и многих других, сообщает телеканал «360».