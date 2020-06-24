«Два рыжих счастья»: поклонники нашли фото Галкина с собачкой и Пугачевой за роялем

На фанатской страничке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый архивный домашний кадр. На снимке ее муж, телеведущий Максим Галкин, стоит с рыжей собачкой в руках. У него на фотографии длинные волосы. В таком виде юмориста можно было лицезреть много лет назад.

Сама Примадонна с рыжими волосами сидит за роялем. На ней красивое платье. Примадонна смотрит на собачку и светится от счастья.

«Держи, Максим, свое рыжее счастье», «Два рыжих счастья», «Как приятно на вас смотреть! Счастья вам и процветания», «Мы вас обожаем. И ваших детей тоже», — заметили в комментариях поклонники Аллы Пугачевой.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин — родители двух замечательных близнецов Лизы и Гарри. Ребятам в этом году осенью исполнится уже семь лет. Скорее всего, через несколько месяцев они пойдут в первый класс.