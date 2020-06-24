Ольга Алдонина устроила танцы на природе с семимесячной дочкой Анжеликой

Жена бывшего футболиста ЦСКА Евгения Алдонина, Ольга, в stories Instagram устроила зажигательные танцы на природе со своей наследницей — семимесячной дочкой Анжеликой. На кадрах можно увидеть, как девушка держит свою наследницу на руках и танцует. Кстати, ранее Алдонина на кадрах закрывала лицо ребенка. Тут же она «засветила» личико девочки.

Напомним, что дочь Анжелика в семье родилась семь месяцев назад. Также у Алдониной и супруга есть старший сын Артем.

Ольга Алдонина приходится мачехой дочери певицы Юлии Началовой, Вере. Девочка очень привязалась к Ольге. Они в прекрасных отношениях. Вера — частый гость в доме своего отца и его второй супруги.

Кстати, не так давно Анна Исаева — пиар-директор Юлии Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году, — сообщала, что Вера вместе с родителями исполнительницы, своими бабушкой и дедушкой, на все лето уехала в Воронежскую область. У семейства там дом. Именно оттуда много лет назад приехала мать Веры и покорила Москву.