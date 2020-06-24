«Вот это компашка!»: Пегова в белых брюках оверсайз и черной рубашке запечатлелась с Расторгуевым

Ирина Пегова с радостью сообщила своим поклонникам, что ее гастрольная жизнь началась. Звезда приехала на Мамаев Курган, чтобы принять участие в грандиозном концерте в честь юбилея Победы. Выступление покажет телеканала «Россия» 24 июня.

больше по теме Просто и универсально: Высоцкая дала пошаговый рецепт французской запеканки с кабачками Овощи можно менять на свое усмотрение.

Всего в действе примет участие 200 артистов. С некоторыми из них Ирина Пегова запечатлелась после генеральной репетиции. Многие поклонники актрисы были рады увидеть рядом с ней здоровыми и цветущими музыканта Николая Расторгуева и оперную певицу Хиблу Герзмаву.

Кстати про лидера группы «Любэ» уже много лет ходят противоречивые слухи касательно его здоровья. Совсем недавно люди также обеспокоились, заметив его на фото в Instagram Леонида Агутина. В кадре артист показался фолловерам нездоровым, однако хозяин аккаунта быстро опроверг наличие проблемы. Муж Анжелики Варум заверил: с Николаем все нормально, просто обработка фото вышла не самой удачной.

«Вот эта компашка! Ночная репетиция с оркестром!» — восторженно подписала кадр Пегова.

По словам артистки, ей предоставили честь исполнить на концерте военную песню.