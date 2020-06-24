Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина купила шикарный особняк в Подмосковье

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Ашмарина, которая недавно сообщила, что ждет двойню, приобрела шикарный таунхаус в Подмосковье. Ее новый дом находится в Апрелевке по Киевскому шоссе.

По словам Ашмариной, недалеко живет ее сестра. Именно поэтому она купила дом в этом районе. Деньги у нее появились после продажи московской квартиры. За нее она выручила около шести миллионов рублей. Дом в Подмосковье ей вышел примерно за такие же деньги.

В коттедже есть пять комнат, ванная и просторная кухня. Именно здесь она будет растить своих детей. В ближайшее время она займется ремонтом, купит новую мебель.

Напомним, что у бывшей звезды «Дома-2» есть две дочери. У них разные отцы. Младшую дочь она родила от еще одного бывшего участника телестройки — Ильи Григоренко. С ним она рассталась в конце прошлого года. Кстати, Алена Ашмарина неплохо зарабатывает. У нее есть свой салон красоты. Также девушка регулярно устраивает мастер-классы для своих поклонников по наращиванию волос, сообщает «СтарХит».