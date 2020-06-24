Евгения Медведева раскритиковала российских режиссеров за фильмы о фигурном катании

Как отметила чемпионка мира, картин, отображающих как в зеркале то, что происходит в ее виде спорта, просто нет.

Двукратный серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане в женском одиночном катании Евгения Медведева во время прямого эфира в Instagram с актрисой Катериной Шпицей заявила, что российским режиссерам пока не удалось создать ленту о ее виде спорта, где была бы показана вся подноготная.

«Было бы очень интересно, если бы кто-то из наших режиссеров сподобился снять картину, передающую полное отсутствие романтики в тренировочных буднях. Фильма, отображающего как в зеркале все то, что происходит в нашем виде спорта, еще не существует».

Евгения Медведева

Как отметила чемпионка мира, картин о ее виде спорта, конечно, достаточно. Но их сюжет достаточно банален и одинаков. Все начинается с показа карьеры фигуриста, потом случается травма, а затем спортсмен оказывается на верхней ступеньке пьедестала почета.

По ее словам, путь к успеху намного более тернист и сложен. Многие спортсмены вообще уходят из фигурного катания, испытывают сложности с родителями и тренерами, но все же находят в себе силы вернуться в большой спорт.

Напомним, Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Сейчас она выступает под руководством канадского наставника Брайана Орсера.