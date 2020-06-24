«Пришлось немало потрудиться»: Шпица вспомнила, как перепела хит Гагариной на шоу «Точь-в-точь»

По словам актрисы, практически любой человек может петь, если, конечно, ему медведь не наступил на ухо.

Актриса Катерина Шпица во время прямого эфира в Instagram с серебряным призером Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгенией Медведевой вспомнила свое участие в проекте «Точь-в-точь». На нем она перепела хит певицы Полины Гагариной А Million Voices.

«Сначала я хотела исполнить песню на английском, но затем руководство шоу предложило спеть русскоязычную версию. Пришлось немало потрудиться, даже поменять тональность».

Катерина Шпица

Как сказала Шпица, петь она любит с детских лет. Правда, ранее у нее существовал комплекс. Она считала, что если на планете есть такая певица, как Уитни Хьюстон, то другим петь настолько же хорошо, в том числе и ей, уже не получится. По словам Шпицы, с годами она поняла, что петь может любой человек, если, конечно, ему медведь на ухо не наступил.

Напомним, Катерина Шпица — известная российская актриса. Наибольшую известность она получила после выхода на экраны фильма «Поддубный», где сыграла с Михаилом Пореченковым.