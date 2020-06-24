Кокорин опроверг слухи, что Ефремову в колонии выделят отдельный бассейн

Футболист «Сочи» Александр Кокорин, который знает не понаслышке, что такое колония, опроверг слухи об особом режиме на зоне для актера Михаила Ефремова, если он, конечно, на ней в итоге окажется.

По словам Кокорина, никаких привилегий для звезды за решеткой не будет. Иначе остальные заключенные могут просто взбунтоваться. Кроме того, как сказал футболист, никаких бассейнов в тюрьме Ефремову не поставят.

«Какой бассейн! Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор — это главное удобство». Александр Кокорин

Спортсмен добавил, что зона — это испытание. Причем каждый человек по-разному ее проходит. Сам футболист заметил, что смог достойно пройти этот непростой путь и стал теперь другим человеком, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что не так давно заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре столицы. Сейчас актер находится под домашним арестом. Скорее всего, актеру не удастся избежать реального уголовного срока. Впрочем, он и сам уже говорил, что готов понести наказание. Отмазываться с помощью связей актер не намерен.