Анна Нахапетова в купальнике похвасталась архивным снимком на берегу моря

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, балерина Анна Нахапетова, в Instagram поделилась фотографией в купальнике. На кадре она стоит у причала на берегу моря. Как отметила артистка, эта фотография из ее архивов. Море ей по-прежнему только снится. Судя по всему, девушка затеяла ремонт. Она попросила пользователей о помощи.

«Друзья мои, а есть кто-то из вас, кто делал недавно ремонт и остался доволен работой? Ищу команду мечты. Если у вас есть такая и вы готовы поделиться информацией, присылайте мне контакты людей, бригад, фирм. Короче говоря, у кого какой был опыт — рассказывайте! Буду признательна! Провожу мониторинг. Пишите в личку». Анна Нахапетова

Напомним, что Анна Нахапетова родилась в 1978 году. Ее отцом является известный режиссер Родион Нахапетов. Она, кстати, имеет и киношный опыт. В детстве, к примеру, вместе со своей звездной мамой снялась в картине «Воскресный папа».

Что касается ее личной жизни, то в 2006 году она вышла замуж за артиста Большого театра Егора Симачева. В том же году у них родилась дочь Полина. Через несколько лет она рассталась с отцом своего ребенка. Замуж после этого старшая дочь Веры Глаголевой не выходила.