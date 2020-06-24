«Случайный кадр»: Марина Зудина нежно обняла сына от Олега Табакова на совместном снимке

Актриса Марина Зудина в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии она вместе со своим сыном Павлом, отцом которого является ушедший несколько лет назад из жизни режиссер Олег Табаков. На кадре она нежно обнимает наследника.

«Случайный кадр», — подписала она жизненный и очень атмосферный снимок.

В комментариях многие пользователи отметили, что Павел вырос настоящим красавчиком и достойным продолжателем традиций своего звездного отца. Как известно, он уже активно снимается в кино.

Напомним, что Марина Зудина в 1986 году окончила ГИТИС. Она училась как раз на актерском курсе Олега Табакова. После вуза она были принята в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

Вскоре между Зудиной и ее руководителем случился бурный роман. Брак они оформили официально спустя десять лет. В этом году Павлу Табакову исполнится 25 лет. У него есть младшая сестренка Маша. Ей сейчас 14 лет.