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«Версия понравилась»: Собчак прокомментировала слухи о романе Харламова с «пельмешкой» Корневой

В Сети гуляет множество версий, почему разводятся юморист и актриса Кристина Асмус.

«Версия понравилась»: Собчак прокомментировала слухи о романе Харламова с «пельмешкой» Корневой
Собчак высказалась о разводе Харламова и Асмус/http://globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак прокомментировала в Instagram слухи, касающиеся развода юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. В Сети сейчас гуляет множество версий, почему звезды решили поставить точку в отношениях.

Комментарий Собчак. Фото
Собчак высказалась о романе с Корневой/https://www.instagram.com/garikkharlamov/

Не так давно Гарик Харламов прикрепил скрин поста Ксении Корневой из «Уральских пельменей». Артистка на своей страничке в шутку заявила, что Харламов весь карантин смотрел шоу «Уральские пельмени» и «понял, что думает только о Ксюше».

«А мне лично версия, что некая Ксюша, хоть и не я, понравилась», — заметила на это Ксения Собчак.

Сам Харламов на это ответил, что весь карантин «просмотрел Губку Боба и думал только об их капитане».

Корнева также отреагировала на его заявление, решив разрядить обстановку: «Гарик, юмор и только юмор. Вы достойные люди, и очень круто, что остаетесь людьми в такой непростой ситуации. Но если бы я снималась не в «Пельменях», а в «Губке Бобе» — у меня был бы шанс, а так нет».

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус решили расстаться после восьми лет брака. У них есть совместная дочь Анастасия.

Тэги

Гарик ХарламовКристина АсмусКсения КорневаКсения Собчакшоу "Уральские пельмени"
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