«Хоре худеть, уже страшненько»: на Каменских накинулись хейтеры из-за неудачного фото

В народе не зря говорят: «И на старуху бывает проруха». Вот и отечественные звезды, для которых позирование — родная стихия, нет-нет да не угодят своим поклонникам. Впрочем, нравиться всем фактически невозможно. На сей раз досталось сочной красавице Насте Каменских.

Возлюбленная Потапа предстала в личном блоге в total black look, утянув пышную грудь в мини-топ бра и облегающие брюки. Акцент звезда сделала на талии, которой может по праву гордиться.

«Черный — мой счастливый цвет», — оптимистично написала она, однако нарвалась на волну негативных комментариев.

Люди не оценили внешний вид Каменских: одним показалось, что она стала слишком худой, а другим не понравилось, как девушка позирует.

«А что с лицом?», «Это… выражение лица», «Это ужас, зачем так худеть?», «Настя…или неудачный ракурс… или хоре худеть, уже страшненько», «Была такая аппетитненькая!!!!! Нууууу перебор уже!!!!!», «Сухая…», «Становишься как все!!!! А была индивидуал!!!!!» — можно увидеть в Сети.

Тем не менее самым преданным поклонникам певица нравится любая. «Звездочка, в любом цвете хороша», «Побольше таких фото», «Красавица, как всегда огонь», — также написали фолловеры в Instagram.