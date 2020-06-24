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«Кажется, мне нужно подзагореть!»: Ева Канчельскис в бикини сфотографировалась у бассейна

Падчерица музыканта Стаса Михайлова превратилась в настоящую красотку.

«Кажется, мне нужно подзагореть!»: Ева Канчельскис в бикини сфотографировалась у бассейна
Дочь Канчельскиса блеснула формами у бассейна/https://www.instagram.com/ivotka_/

Ева Канчельскис, падчерица музыканта Стаса Михайлова, в Instagram похвасталась своими формами. Девушка в бикини запечатлела себя у бассейна. При этом она подшутила над собой. «Кажется, мне нужно подзагореть», — заявила она. Девушка и в самом деле бледновата для июня. Судя по всему, она долгое время находилась на самоизоляции.

В комментариях пользователи отметили, что Ева Канчельскис необычайно красива. «Кажется тебя надо украсть», «Евочка, ты очень красива. Вся в маму», «Просто блестящая худышка», — заметили подписчики Евы Канчельскис.

Интересно, что один из пользователей заявил, что у девушки якобы импланты: «Тебе не рановато импланты? Ты же красивая девчонка. Что будешь делать в тридцать лет?» Девушка не прошла мимо этого нелестного выпада в свой адрес и отметила, что у нее «своя грудь».

Отметим, что Еве Канчельскис сейчас 20 лет. Она родилась в браке футболиста Андрея Канчельскиса и Инны Михайловой — нынешней супруги «покорителя дамских сердец». Ева на постоянной основе живет со своей мамой в доме отчима.

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