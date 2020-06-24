«Моя красавица!»: футболист Мостовой поздравил красавицу-дочку от француженки с днем рождения

Футболист Александр Мостовой, который в бытность игрока заработал себе прозвище Царь за прекрасную игру, в Instagram поздравил с днем рождения свою единственную дочь Эмму. Девушке исполнился 21 год. Надо отметить, что она выросла нереальной красоткой.

«21 год сегодня. Как быстро летит время! Моя красавица! Люблю, люблю, люблю!» Александр Мостовой

В комментариях пользователи отметили, что Эмма Мостовая действительно очень хороша собой. «Царевна!», «Очень похожа на папу», «Девушка просто великолепна!» — написали люди.

Напомним, что Александр Мостовой в свое время играл за французский клуб «Страсбург». Именно тогда у него приключился роман с француженкой по имени Стефани. Дело в итоге завершилось свадьбой.

Кроме дочки, которая живет во Франции и не знает русский язык, у Александра Мостового также есть сын Александр. Ему сейчас 24 года. Кстати, молодой человек профессионально занимается футболом. С мамой своих детей, Стефани, футболист развелся много лет назад.