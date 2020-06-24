«Моя красавица!»: футболист Мостовой поздравил красавицу-дочку от француженки с днем рождения

Футболист Александр Мостовой, который в бытность игрока заработал себе прозвище Царь за прекрасную игру, в Instagram поздравил с днем рождения свою единственную дочь Эмму. Девушке исполнился 21 год. Надо отметить, что она выросла нереальной красоткой.
«21 год сегодня. Как быстро летит время! Моя красавица! Люблю, люблю, люблю!»
В комментариях пользователи отметили, что Эмма Мостовая действительно очень хороша собой. «Царевна!», «Очень похожа на папу», «Девушка просто великолепна!» — написали люди.
Напомним, что Александр Мостовой в свое время играл за французский клуб «Страсбург». Именно тогда у него приключился роман с француженкой по имени Стефани. Дело в итоге завершилось свадьбой.
Кроме дочки, которая живет во Франции и не знает русский язык, у Александра Мостового также есть сын Александр. Ему сейчас 24 года. Кстати, молодой человек профессионально занимается футболом. С мамой своих детей, Стефани, футболист развелся много лет назад.