«На первом плане — человек»: Путин рассказал о новых мерах поддержки граждан

23 июня президент России Владимир Путин во время видеообращения к гражданам по поводу противостояния коронавирусу затронул и тему глобального спада в экономике. Глава государства подчеркнул важность прямой поддержки людей в целях развития страны. Он напомнил о выплатах гражданам в марте-июне и перечислил новые меры, которые будут приняты в следующие месяцы.

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В частности, в июле будет выплачено дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Тем, кто уже получил выплату за июнь, подавать новое заявление не нужно — июльская выплата придет автоматически.

Также семьи, в которых оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на каждого ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и в августе. А еще на июль и август сохраняются стимулирующие и дополнительные выплаты медикам и соцработникам. В добавок, эти деньги будут учитываться при расчете отпускных.

С 1 июля возможность перейти в разряд самозанятых появится у граждан по всей стране. И не только у совершеннолетних, но и у ребят с 16 лет. Президент поручил правительству и региональным властям полностью восстановить рынок труда к началу 2021 года.

«С самого начала эпидемии мы сделали свой выбор — твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие. Что главное — это сберечь людей, а все остальное приложится», — сказал Владимир Владимирович.

Добавим, что Путин предложил расширить введенную этой весной льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 3 миллионов рублей, чтобы с ее помощью можно было купить жилье ценой до 6 миллионов рублей (до 12 млн в Москве и Санкт-Петербурге).