Путин предложил изменить налог на доходы, чтобы помочь тяжелобольным детям

23 июня президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к гражданам России по теме коронавируса. Глава государства подвел итоги борьбы с эпидемией. Он поблагодарил медиков, волонтеров и всех, кто участвовал в том, чтобы работа ключевых предприятий не останавливалась из-за карантина.

Президент отметил, что превентивные меры, принятые руководством страны, позволили «отодвинуть» пик заболеваемости на полтора месяца и подготовиться к нему во всех сферах здравоохранения и в результате спасти десятки тысяч жизней. Также он попросил граждан быть бдительными и осторожными вплоть до начала массового производства вакцины от CoViD-19.

Путин подчеркнул, что в целом российская система здравоохранения адекватно выдержала удар эпидемии, но попутно стал очевиден ряд острых, нерешенных проблем. Отдельно президент остановился на лечении детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

«Родителям порой не остается другой надежды, как помощь благотворительных фондов. Или им приходится самим собирать деньги через интернет. Я, конечно, хочу искренне поблагодарить всех, кто откликается, старается помочь. Но здесь необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребенка», — сказал Владимир Владимирович.

Он предложил начать распределять налоговую нагрузку на граждан более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение значимых для общества задач. Конкретно, с 1 января 2021 года поднять налоговую ставку с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Такой ход даст бюджету около 60 миллиардов рублей. Эти средства президент предлагает направлять именно на лечение детей с тяжелыми заболеваниями: на высокотехнологичные операции, дорогие лекарства и средства реабилитации. При этом прежние программы помощи никуда не денутся.

Использование названных средств, по словам Путина, должно быть абсолютно прозрачным, без лишней бюрократии. Распределять деньги должны врачи и общественные деятели делом доказавшие свою порядочность, работая в некоммерческих организациях.