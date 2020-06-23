В академию Плющенко вслед за Трусовой от Тутберидзе перешла восьмилетняя фигуристка

Восьмилетняя юная звездочка российского фигурного катания Арина Парсегова в Instagram сообщила, что перешла в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Ранее она занималась на протяжении нескольких лет под руководством Этери Тутберидзе.

Как отметила юная спортсменка, в ее жизни за последние три месяца произошло много изменений.

«Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко» Арина Парсегова

Парсегова добавила, что очень благодарна Этери Тутберидзе. Она благодаря ей многому научилась.

Напомним, что совсем недавно пятнадцатилетняя бронзовая призерка чемпионата Европы Александра Трусова перешла в группу к Плющенко. Она покинула команду Этери Тутберидзе. Наставница в ответ сразу отписалась от звездной ученицы в соцсетях.

Некоторые эксперты из мира фигурного катания склонны считать, что Плющенко переманивает талантливых спортсменок благодаря своим большим финансовым возможностям.

Кстати, сам он говорил, что его академия каждый год несет убытки. Он даже назвал сумму — 12 миллионов рублей. В то же время он не собирается бросать это занятие, которое доставляет ему огромное удовольствие.