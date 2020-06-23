Курортный роман: дочь Жени Белоусова случайно забеременела в Таиланде от иностранца

Как отметила Кристина, она уже поправилась за последнее время на шесть килограммов.

Дочь музыканта Жени Белоусова, который ушел из жизни в далеком 1997 году в возрасте 32 лет, Кристина сообщила, что находится в интересном положении. В последнее время девушка жила в Таиланде, где у нее и случился курортный роман с иностранцем. Она честно призналась, что ребенок незапланированный, но желанный.





Как отметила Кристина, она пока не хочет сообщать широкой общественности пол малыша. Всему, как она думает, свое время. По ее словам, она уже набрала шесть килограммов во время беременности, сообщает «СтарХит».

«Грудь тоже выросла, но на фоне живота это не так заметно. Что еще? Мясо есть не стала, на соленое не тянет, странных пристрастий пока не появилось. Скорее, наоборот, потянуло на здоровую пищу. Тошнило всего несколько раз на голодный желудок, была обостренная реакция на запахи».

Кристина Белоусова

Напомним, что Женя Белоусов сильно пил в последние годы своей жизни. Он страдал панкреатитом. Незадолго до смерти он угодил в больницу, где у него случился инсульт. Дочь Кристина появилась у него от отношений с провизором Еленой Худик.