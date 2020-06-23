«У него много работы на стороне»: Мишулина объяснила уход Добронравова из Театра сатиры

Как считает дочь актера, не мог человек просто резко устать.

Карина Мишулина, дочь Спартака Мишулина, которая когда-то работала в Театре сатиры, высказалась по поводу ухода актера и звезды «Сватов» Федора Добронравова из театра.

По ее словам, в театре он появился в начале двухтысячных годов и сразу влюбил в себя зрителей. Особенно ему удалась постановка «Слишком женатый артист». Вскоре Добронравова заметили режиссеры и стали звать сниматься в кино. Как считает Мишулина, Федор Добронравов мог в будущем заменить Александра Ширвиндта на должности художественного руководителя театра. Как известно, тому уже 85 лет. Карина Мишулина отметила, что не верит, будто бы актер просто резко устал, сообщает «Собеседник».

«Насколько я знаю, у него в последнее время появилось много работы на стороне: антреприза, кино, по-моему, еще и своя кинокомпания. Поэтому, возможно, он просто понял, что не может все совмещать». Карина Мишулина

Напомним, что звезда «Сватов» Федор Добронравов на днях неожиданно заявил, что покидает Театр сатиры, в котором служил последние 15 лет. Причем он отметил, что причина кроется в его усталости. Также актер рассказывал, что съемки всеми любимого сериала «Сваты» перенесены на 2021 год. Для актера это стало неприятной неожиданностью.