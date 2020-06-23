«Я горжусь тобой!»: Алена Гаврилова поздравила с днем рождения свою сестру-красавицу

Жена музыканта Эмина Агаларова, Алена Гаврилова, в Instagram тепло поздравила с днем рождения свою сестру Олесю. Надо отметить, что родственница очень похожа на модель.

«Олесюнчик! С Днем рождения, моя сестра! Я горжусь тобой! Ты добрый, отзывчивый, искренний человек и невероятный друг! Пусть в твоей жизни будет все замечательно, твой бренд процветает, любимые люди всегда будут рядом! Спасибо за нашу Магдалину! Я рядом и очень тебя люблю». Алена Гаврилова

«Самые красивые сестрички», «Красота спасет мир. Вдохновения вам и творческого полета», «У вас, Алена, удивительно красивая сестренка. Вы очень похожи. Счастья вам», — отметили в комментариях некоторые пользователи.

Отметим, что недавно стало известно о расставании Алены Гавриловой с мужем Эмином Агаларовым. Их общей дочери Афине сейчас всего полтора годика. Интересно, что музыкант объявил о расставании с женой в день рождения своей тещи. Пользователи сделали вывод, что у него с ней крайне напряженные отношения. Кстати, в свое время отец Эмина был против свадьбы сына с мисс Мордовией – 2004. Как показало время, брак действительно не просуществовал и двух лет.