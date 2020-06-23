Ангелина Вовк хотела усыновить армянского ребенка во время жизни с чешским художником

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что хотела усыновить ребенка после страшного землетрясения в Армении, которое случилось в конце 1988 года. Также она вспомнила историю знакомства со вторым мужем, художником из Чехословакии Индржихом Гецом, и их совместную жизнь, которая длилась 13 лет.
«Я уехала сниматься в начале восьмидесятых годов в одном из фильмов в Чехословакию. Там познакомилась с моим вторым мужем. Он как тигр бегал вокруг меня. В последний съемочный день меня как будто пронзила молния. Я влюбилась. Вскоре он приехал ко мне в Москву. Буквально меня преследовал.
Я на его предложение ответила согласием. Он удивительно красивый человек со своими прекрасными качествами. Как и мой отец, пользовался любовью на киностудии. Был очень доброжелателен, открыт для всего мира».
Как сказала звезда, у которой после внематочной беременности не могло быть детей, после землетрясения в Армении она хотела усыновить ребенка. Супруг ее поддержал.
«Мы хотели с мужем взять ребенка, но армяне всегда сами воспитывают детей и мне отказали», — заметила она.
Вместе с чешским художником она была 13 лет.
«Муж хотел, чтобы я переехала жить к нему в Чехословакию, но я знала, что в этой стране меня не любят. Поэтому мы в итоге и расстались. Жить все время на расстоянии друг от друга было невозможно. Я его любила. По своим чертам он был удивительным человеком», — сказала она.