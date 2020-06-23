Ангелина Вовк хотела усыновить армянского ребенка во время жизни с чешским художником

Ее второй супруг Индржих Гец был не против этого.

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что хотела усыновить ребенка после страшного землетрясения в Армении, которое случилось в конце 1988 года. Также она вспомнила историю знакомства со вторым мужем, художником из Чехословакии Индржихом Гецом, и их совместную жизнь, которая длилась 13 лет.

«Я уехала сниматься в начале восьмидесятых годов в одном из фильмов в Чехословакию. Там познакомилась с моим вторым мужем. Он как тигр бегал вокруг меня. В последний съемочный день меня как будто пронзила молния. Я влюбилась. Вскоре он приехал ко мне в Москву. Буквально меня преследовал. Я на его предложение ответила согласием. Он удивительно красивый человек со своими прекрасными качествами. Как и мой отец, пользовался любовью на киностудии. Был очень доброжелателен, открыт для всего мира». Ангелина Вовк

Как сказала звезда, у которой после внематочной беременности не могло быть детей, после землетрясения в Армении она хотела усыновить ребенка. Супруг ее поддержал.

«Мы хотели с мужем взять ребенка, но армяне всегда сами воспитывают детей и мне отказали», — заметила она.

Вместе с чешским художником она была 13 лет.