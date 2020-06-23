С именинницей: Пригожин запечатлелся с 27-летней падчерицей во время барбекю

На днях семья Иосифа Пригожина и Валерии отпраздновала 27-летие Анны Шульгиной, дочери певицы и ее бывшего мужа, продюсера Александра Шульгина. Девушка тоже строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHENA.

Близкие устроили для своей любимицы сюрприз: собрали на природе друзей и организовали праздник в формате барбекю. Особенно многих удивил на торжестве черный торт с фигуркой девушки, символизирующей образ молодой артистки. Анна с теплом в душе встретила этот день, заметив, что он стал для нее одним из самых приятных.

По окончании праздника главный шашлычник вечеринки Иосиф Пригожин поспешил обнародовать фото со своей падчерицей, к которой он относится как к своей родной дочери. Музыкальный деятель всегда подчеркивает, что у него и Валерии нет отдельных наследников, а только общие и одинаково любимые.

На опубликованном в личном блоге снимке Иосиф тепло обнимает Анну, излучая счастье. Любопытно, что некоторые подписчики не узнали на фото дочь Валерии.