С именинницей: Пригожин запечатлелся с 27-летней падчерицей во время барбекю

На днях семья Иосифа Пригожина и Валерии отпраздновала 27-летие Анны Шульгиной, дочери певицы и ее бывшего мужа, продюсера Александра Шульгина. Девушка тоже строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHENA.
Близкие устроили для своей любимицы сюрприз: собрали на природе друзей и организовали праздник в формате барбекю. Особенно многих удивил на торжестве черный торт с фигуркой девушки, символизирующей образ молодой артистки. Анна с теплом в душе встретила этот день, заметив, что он стал для нее одним из самых приятных.
По окончании праздника главный шашлычник вечеринки Иосиф Пригожин поспешил обнародовать фото со своей падчерицей, к которой он относится как к своей родной дочери. Музыкальный деятель всегда подчеркивает, что у него и Валерии нет отдельных наследников, а только общие и одинаково любимые.
На опубликованном в личном блоге снимке Иосиф тепло обнимает Анну, излучая счастье. Любопытно, что некоторые подписчики не узнали на фото дочь Валерии.
«Валерия выглядит младше», «Дочка быстро стареет», «Так это не Аня, может быть, и Аня, но не дочь точно!», «Ей лет 50 на фото…», «На Понаровскую похожа!», «Я тоже за другую женщину приняла», «Что с Аней?» — наперебой пишут в Сети фолловеры.