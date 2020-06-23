«Он сумел меня подчинить себе»: Ангелина Вовк рассказала о первом неудачном браке

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой первый неудачный брак. Звезда на протяжении шестнадцати лет с 1966 по 1982 год была замужем за актером и диктором Центрального телевидения Геннадием Чертовым. Их роман начался, еще когда они вместе учились вместе в ГИТИСе.
«Мы с ним вместе учились на одном курсе. Он был хорошим актером. При этом он сразу сказал, что против моей игры в кино после окончания вуза. И в театре не разрешал играть. Сказал, что там нужны зубы и когти, которых у меня якобы нет. Так вот он мне и не разрешил поступать на работу в театр».
Звезда телевидения отметила, что ее первый супруг был властным мужчиной и контролировал каждый ее шаг.
«Он сумел меня подчинить себе. Я без его разрешения ничего не могла сделать. Всегда надо было с ним советовать по любому вопросу», — заметила она.
В итоге этот брак звезды распался.
«Однажды у нас тарелка раскололась на две части прямо в наших руках. Ровно на половине. И мы поняли, что наша совместная жизнь тоже раскололась. Мы жили с ним в разных странах из-за работы. Он, конечно, прекрасный человек. Я рада, что его встретила. Но бесперспективность из-за детей, которых я не могла иметь, разобщила нас. Наш брак не выдержал жизненных ситуаций, и мы расстались», — сказала Ангелина Вовк.