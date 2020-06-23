«Он сумел меня подчинить себе»: Ангелина Вовк рассказала о первом неудачном браке

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой первый неудачный брак. Звезда на протяжении шестнадцати лет с 1966 по 1982 год была замужем за актером и диктором Центрального телевидения Геннадием Чертовым. Их роман начался, еще когда они вместе учились вместе в ГИТИСе.

«Мы с ним вместе учились на одном курсе. Он был хорошим актером. При этом он сразу сказал, что против моей игры в кино после окончания вуза. И в театре не разрешал играть. Сказал, что там нужны зубы и когти, которых у меня якобы нет. Так вот он мне и не разрешил поступать на работу в театр». Ангелина Вовк

Звезда телевидения отметила, что ее первый супруг был властным мужчиной и контролировал каждый ее шаг.

«Он сумел меня подчинить себе. Я без его разрешения ничего не могла сделать. Всегда надо было с ним советовать по любому вопросу», — заметила она.

В итоге этот брак звезды распался.