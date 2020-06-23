«Необразованная деревня»: Садальский обсудил со Стриж ведущих «Давай поженимся!»

Стас Садальский вместе с Ксенией Стриж запустил новый YouTube-проект «А что на телеке?». Формат шоу довольно прост: двое ведущих сидят за столом и обсуждают различные ТВ-проекты. В ходе такой беседы хорошенько досталось известной свахе и ведущей программы «Давай поженимся!» Розе Сябитовой.

Как оказалось, в первые годы существования шоу Стриж решила поучаствовать в нем в качестве невесты и позвонила Ларисе Гузеевой с предложением рассмотреть ее кандидатуру. Ведущая восприняла это с восторгом, дескать, участие Ксении поднимет рейтинги программы и будет очень интересно. Однако шоу с ее участием все-таки не вышло. По словам несостоявшейся невесты, виновата в этом Роза Сябитова.

«Мне рассказали знакомые, что она забилась в падучей, узнав обо мне. Устроила съемочной группе такой скандал! Я удивилась, что все пошли у нее на поводу. Где-то через полгода я вышла замуж и это стало для меня не актуальным», — поведала собеседница Садальского.

Ксения считает, что виноват был в этой ситуации пост, который сделала блондинка накануне. В нем она как-то нелестно отозвалась о телесвахе.

Стас поддержал Стриж, наградив Сябитову несколькими резкими эпитетами вроде «необразованная деревня» и «кроме наглости, ничего нет». А вот про Ларису Гузееву обе язвительные звезды высказались весьма лестно. Стриж отметила ее простой легкий характер, а Садальский и вовсе признался ведущей «Давай поженимся!» в любви.