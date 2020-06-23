«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Стильный блондин: экс-холостяк Антон Криворотов сменил имидж

Звезда романтического реалити-шоу предстал перед поклонниками преображенным.

Стильный блондин: экс-холостяк Антон Криворотов сменил имидж
Антон Криворотов. фото: пресс-служба канала ТНТ

В этом сезоне героем популярного телешоу «Холостяк» стал стоматолог и музыкант  Антон Криворотов. За его муками выбора избранницы на проекте телезрители наблюдали несколько недель. В итоге, как и ожидали многие, медийный дантист назвал победительницей шоу мулатку-модель Барбару Пино. Девушка с первой серии покорила сердце героя своей экзотической красотой.

После проекта пара продолжила строить отношения. Они тщательно скрывали от посторонних то, что теперь вместе, и когда телепроект завершился, раскрыли карты. Поклонников и у Криворотова, и у Пино прибавилось в Instagram, и они тщательно следят за своими любимцами.

Антон Криворотов
Антон Криворотов. Фото: instagram.com/dr.krivorotov/

На днях Криворотов сменил имидж. И теперь звездный стоматолог носит блонд и ультракороткую стрижку.

Кстати, несколько лет назад дантист был длинноволосым. Он показывал, что в 2017 году носил локоны, зачесанными набок до плеч, а также густую бороду.

Тэги

«Холостяк-7»Антон КриворотовКриворотов новостиучастницы шоу Холостяк
Loading...