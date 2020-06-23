«Им стало тесно»: Нетиевский объяснил, почему Рожков и Мясников ушли из «Уральских пельменей»

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему два лидера коллектива, Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, сейчас выступают отдельно от основного состава. Вместе их можно увидеть только в Екатеринбурге на записях для канала СТС.

«Это их решение. Думаю, что для них деньги уже не являются целью. Все «пельмени» очень прилично получают благодаря шоу. Андрей Рожков и Слава Мясников — состоявшиеся артисты, скорее всего, им стало тесно в коллективе, который едет по колее, поэтому они реализовывают себя в новом сольном проекте. Это правильный путь. Чтобы расти, дерево должно пускать новые ветви».

Сергей Нетиевский

Напомним, что Сергей Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 2009 по 2015 год. Сейчас у него идут суды с бывшими коллегами, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности.

Андрей Рожков и Вячеслав Мясников два года назад создали шоу «Ваши пельмени». Они гастролируют отдельно от основного коллектива. В то же время во время выступлений в родном Екатеринбурге они присоединяются к «Уральским пельменям».

Ранее Мясников объяснял, что им предоставляли мало времени на сцене, а у них очень много номеров. Именно поэтому они стали ездить отдельно. Впрочем, есть версия, что юмористы просто решили больше зарабатывать, потому что сейчас прибыль от своих концертов они делят, по сути, на двоих.