«У каждого свои скелеты в шкафу»: Пригожин высказался о расставании Асмус и Харламова

Как отметил продюсер, причина предстоящего развода вовсе не в пандемии коронавируса, как многие пытаются себе представить.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что причиной расставания актрисы Кристины Асмус и ее мужа, комика Гарика Харламова, стала вовсе не пандемия коронавируса. Ранее часть пользователей сделала вывод, что звезды устали находиться вместе на карантине и якобы из-за этого ссорились.

«Чужая душа — потемки. Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться. У каждого свои скелеты в шкафу».

Иосиф Пригожин

Как сказал супруг певицы Валерии, в жизни может случиться всякое. У него у самого, как он напомнил, был неудачный первый брак. Также продюсер сказал, что не был на свадьбе звезд, и он, естественно, не будет присутствовать на их бракоразводном процессе, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов практически одновременно в социальных сетях объявили о расставании. Это стало полной неожиданностью для их фанатов. Вместе они были на протяжении восьми лет. У пары есть совместный ребенок.

Интересно, что звезды, как теперь выясняется, уже больше года не жили вместе. Просто они тщательно скрывали от своих многочисленных поклонников, что разъехались. Известно, что Асмус с дочкой будет жить в доме, а Гарик Харламов — в квартире. Споров по поводу раздела имущества, скорее всего, не будет.