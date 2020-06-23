«Мне повезло»: 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов объяснил, как сделал 15 сейвов, включая пенальти

Недавно закончивший школу вратарь молодежного состава «Ростова» Денис Попов стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в режиме онлайн. 17-летнего спортсмена считают открытием года, на днях во время матча «Сочи» — «Ростов» он умудрился сделать 15 сейвов, включая пенальти. Любопытно, что свой успех он объясняет обычным фатализмом.

Иван Ургант заметил, что подобный результат — большая редкость для мирового футбола и попросил рассказать о системе, которой пользовался вратарь.

«Я думаю, что мне просто повезло. Просто заранее выбрал угол и решил прыгать туда», — удивил своим ответом ведущего парень.

Отметим, что вчерашний школьник даже полноценно не готовился к игре, узнав о предстоящей спортивной схватке буквально за сутки. Тем не менее именно его многие СМИ, включая «Матч ТВ», назвали лучшим игроком минувшего состязания.

В целом игру «Сочи» — «Ростов» нельзя считать стандартной. Из-за коронавируса, который обнаружили сразу у 6 игроков команды «Ростов», изолировали весь состав, экстренно собрав замену. В итоге средний возраст футболистов в команде оказался чуть более 17 лет. Парни не смогли победить более опытных игроков «Сочи», однако надолго запомнились публике своим талантом и яростной борьбой.