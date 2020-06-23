Валерий Меладзе признал, что многих участников шоу «Голос» забывают сразу после проекта

По его словам, по-настоящему талантливых детей среди них очень мало.

Певец Валерий Меладзе заявил, что публика сразу запоминала только победителей первых проектов шоу «Голос». Сейчас, как он считает, яркими номера уже мало кого удивишь. О многих участниках поговорят несколько дней после финала, а потом, к сожалению, забудут.

При этом он отметил, что без проблем может угадать тех детей, кому в будущем удастся стать известным. Эти люди, как он считает, прекрасно чувствуют ритм, гармонию и музыку.

«Этот проект — прекрасный шанс получить опыт, некое экспресс-обучение. А для большинства это просто приключение. Вот с этой точки зрения я стал смотреть на «Голос».

Валерий Меладзе

Как отметил Меладзе, раньше он выступал резко против, чтобы дети в раннем возрасте появлялись на телевидении. Впрочем, позже его мнение изменилось. Он осознал, что хотят прославиться на всю страну всего несколько процентов из детей. Остальные просто хорошо подготовленные ребята, которые хотят показать публике, что неплохо поют, сообщает «АиФ».

Валерий Меладзе — один из самых звездных наставников проекта «Голос». Отметим, что 23 июня он отмечает юбилей – ему исполнилось 55 лет.