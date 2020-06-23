«До сих пор трясет»: экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина беременна двойней

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Ашмарина сообщила на своей страничке в Instagram, что беременна двойней. Она находится сейчас на третьем месяце и отправилась на первое УЗИ, где и выяснилась радостная новость. 33-летняя блондинка очень эмоционально рассказала:

«Честно, до сих пор немного трясет… Сегодня была на УЗИ, и врач говорит: «Ого!» Я испугалась. Лежу и думаю, что случилось!? Врач говорит: «У Вас будет ДВОЙНЯ!»

Ашмарина пишет, что совсем не ожидала такого, поскольку была уверена, что многоплодная беременность — это большая редкость.

«Я до сих пор с трудом верю! Теперь я понимаю , почему такой сильный токсикоз», — призналась девушка.

Напомним, что у экс-звезды «Дома-2» уже есть двое детей, которых она воспитывает одна. И теперь Алена готовится стать матерью четверых. К слову, эта беременность стала незапланированной для Ашмариной и она даже хотела прервать ее. Но передумала, по ее признанию, счастлива, что все сложилось именно так.

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Алена Ашмарина на «Доме-2» строила любовь с Ильей Григоренко и родила на проекте дочь. В прошлом году они окончательно расстались. Кто является отцом двойни, блондинка скрывает.