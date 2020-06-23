Александра Трусова на сборах в Кисловодске совершила пробежку вместе со своей собачкой Ланой

Бронзовый призер чемпионата Европы даже на сборах не расстается со своей любимицей.

Ученица академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, София Сарновская, в Instagram разместила забавную запись. На кадрах можно увидеть, как она бежит по стадиону вместе с бронзовым призером последнего чемпионата Европы — пятнадцатилетней Александрой Трусовой. Причем вместе с той «круг почета» совершает ее песик по кличке Лана.

Домашний любимец в какой-то момент подбежал к своей хозяйке, несколько раз подпрыгнул, после чего продолжил бежать рядом с Трусовой.

Напомним, что сразу после окончания самоизоляции, вызванной пандемией, Евгений Плющенко увез свою группу талантливых спортсменок на сборы в Кисловодск. Именно там фигуристки будут готовиться к новому сезону.

Александра Трусова чуть больше месяца назад объявила о своем переходе в группу к Евгению Плющенко. Она ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе, которая сразу отписалась от нее в социальных сетях.

Сама Трусова позже говорила, что считает Тутберидзе великим тренером и она за все ей очень благодарна. В то же время девушка уверена, что ей нужны сейчас новые вызовы. Появились также мнения, что Плющенко предложил родителям Трусовой серьезные деньги за переход, которых нет у Тутберидзе.